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Gündem Davutoğlu, 90 yaşındaki halasından bile oy alamıyor!
Gündem

Davutoğlu, 90 yaşındaki halasından bile oy alamıyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-25 11:33:00 -
Davutoğlu, 90 yaşındaki halasından bile oy alamıyor!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listesinden seçime katıldığı için halasının kendisine oy vermeyeceğini gülerek anlatması gündeme oturmuştu. Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Davutoğlu, 90 yaşındaki halasından bile oy alamıyor!" başlıklı yazısında bu konuyu gündemine taşıdı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Davutoğlu, 90 yaşındaki halasından bile oy alamıyor!" başlıklı yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

“Anadolu’ya çıkıp, bir selam verdim mi, yüz binler arkamdan akar” diyerek siyaset hayatına Tayyip Erdoğan’sız atılmaya kalkışan Ahmet Davutoğlu’na, halasından bile oy yokmuş..

Yok yok, aile içi bir tartışma falan değil.

Öyle olsa, biz de aile içine girmeye kalkışmazdık..
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Sorun Ahmet Bey ile direkt ilgili değil..

Halası da, yeğenine oy vermek istiyormuş.

“Bizim Ahmet’e oyu nasıl atacağım” diye de sormuş..

Ama çözüm çıkmamış..

Niye mi?

Ahmet Davutoğlu, düştüğü acıklı durumdan hiç utanmadan, kendisi anlatıyor..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

Osman

Olabilir beyin sulanınca karar verme yetisi biter. Benim 90yaşındaki babam olacak gençliğinde 40 yıl demirelciydi ecevitçilerle savaştı. Şimdi cami avlusunda vakit geçiriyor. Bana dediki DEMİREL şerefsizin biriymiş. Allah belanı versin ömrünü sen boşamı geçirdin yani. İnsan kendine olan saygısını bu kadarmı bitirir. Akit allah sizinde belanızı verir Bir bunaktan medet umar hale geldiniz
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