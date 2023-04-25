Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Davutoğlu, 90 yaşındaki halasından bile oy alamıyor!" başlıklı yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

“Anadolu’ya çıkıp, bir selam verdim mi, yüz binler arkamdan akar” diyerek siyaset hayatına Tayyip Erdoğan’sız atılmaya kalkışan Ahmet Davutoğlu’na, halasından bile oy yokmuş..

Yok yok, aile içi bir tartışma falan değil.

Öyle olsa, biz de aile içine girmeye kalkışmazdık..

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Sorun Ahmet Bey ile direkt ilgili değil..

Halası da, yeğenine oy vermek istiyormuş.

“Bizim Ahmet’e oyu nasıl atacağım” diye de sormuş..

Ama çözüm çıkmamış..

Niye mi?

Ahmet Davutoğlu, düştüğü acıklı durumdan hiç utanmadan, kendisi anlatıyor..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...