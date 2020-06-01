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Aktüel

Davul zurnalı ciğer kebabı sevinci

Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır müşteri kabul edemeyen ciğerciler, iş yerlerini davul ve zurna eşliğinde açtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:19:43 -
Davul zurnalı ciğer kebabı sevinci

Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır müşteri kabul edemeyen ciğerciler, iş yerlerini davul ve zurna eşliğinde açtı.


Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır sadece paket servisi yapıp içeriye müşteri alamayan ciğerciler, normalleşme sürecini büyük bir sevinçle karşıladı. Karaköprü ilçesinde lokanta işleten bir esnaf, davul ve zurna eşliğinde ciğer kebabı yapıp müşterilerini içeri aldı. Bahçeye kurduğu masada ciğerleri doğrayan ciğerci ustası, ciğerleri 10 davul eşliğinde şişe sapladı. Ciğerleri ocakta pişiren usta, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte içeride ağırladığı müşterilerine servis etti.


Yaklaşık 3 aydır bir pandemi dönemi yaşadıklarını söyleyen ciğerci ustası, “Sadece gel al şeklinde paket servisi yapabiliyorduk. Şimdi müşterilerimize kavuştu. Onları sevinç ve coşkuyla karşılamak istedik. Biz de böyle bir şey yaptık. Zaten Ramazan ayı boyunca müşterilerimiz buraya gelemiyordu. Sadece biz bir tondan fazla ciğer tükettik. Şimdi müşterilerimizin gelip burada lezzeti tatmalarını istiyoruz. Burada bir bayram havası yaşıyoruz” diye konuştu.

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