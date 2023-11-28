  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti'den vergi teklifi: Turistlerden şehir vergisi alınsın

4 yılda neler olmuş neler! Mansur’un usulsüzlükleri Sayıştay raporuna takıldı

ASELSAN ROBOSİM'i tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Dünyada benzeri yok

İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik: ‘Fatih Terim bu işten çok rahatsız olur’

Türk İHA'ları bir ülkeyi adeta ipten almış! Böyle duyurdular: 3 bin saldırıyı Bayraktar TB2 SİHA ile önledik

Adıyaman depremi de ders olmamış! Kentsel dönüşüme karşı yine aynı tırı vırı

Listede Türkiye bombası! İşte dünyanın en ölümcül savaş uçakları

Gazze için bakın ne yaptı! Koca koca proflar şu Hollywoodçu kadar olamadı

O banka hakkında flaş karar! Bundan sonra katılım bankası olarak yola devam edecekler

İstanbul'daki ilçe, 57 ilden daha büyük! İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri
Spor Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.. Okan Buruk geri dönüş tarihini açıkladı!
Spor

Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.. Okan Buruk geri dönüş tarihini açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 19:39:00 -
Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.. Okan Buruk geri dönüş tarihini açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Avrupa'yı garantilemek için galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Önemli bir takımla karşılaşacaklarını dile getiren Buruk, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Kazanmaları durumunda UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyeceklerini, gruptan çıkma iddialarının da süreceğini aktaran Buruk, "Büyük bir heyecan yaşıyoruz. Türk futbolu için bu maçlar çok önemli. Gruptan çıkmak adına kazandığımızda hem çok büyük bir avantaj yakalayacağız hem de Avrupa'yı garantileyeceğiz. Bizim için maddi, manevi anlamda değerli ve çok özel bir karşılaşma." diye konuştu.

Manchester United'ın deplasmanda kazandıkları maça göre geliştiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Biz de kendi oyunumuzu geliştirmek için Alanyaspor'a karşı önemli bir maç oynadık. Hedefimiz kazanmak. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Bundan önceki maçlarda iyi performanslar gösterdik ama skora yansıtamamıştık. Bu kez amacımız hem iyi oynamak hem de kazanmak." ifadelerini kullandı.

"Sanchez'in iğne ile oynama durumu yok"
Okan Buruk, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yarınki karşılaşmada forma giyemeyeceğini söyledi.

Fernando Muslera ile Mauro Icardi'nin iğne tedavisiyle oynadığının hatırlatılması üzerine Buruk, "Sanchez'in iğne ile oynama durumu yok. İki üç hafta içinde takım dönmesini bekliyoruz. Bir an önce dönmesi bizi sevindirir." şeklinde görüş belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın durumuyla ilgili ise "Bugünkü antrenmanda deneyeceğiz. Olumlu olursa yarın sahada olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23