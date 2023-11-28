Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.. Okan Buruk geri dönüş tarihini açıkladı!

Önemli bir takımla karşılaşacaklarını dile getiren Buruk, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Kazanmaları durumunda UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyeceklerini, gruptan çıkma iddialarının da süreceğini aktaran Buruk, "Büyük bir heyecan yaşıyoruz. Türk futbolu için bu maçlar çok önemli. Gruptan çıkmak adına kazandığımızda hem çok büyük bir avantaj yakalayacağız hem de Avrupa'yı garantileyeceğiz. Bizim için maddi, manevi anlamda değerli ve çok özel bir karşılaşma." diye konuştu.

Manchester United'ın deplasmanda kazandıkları maça göre geliştiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Biz de kendi oyunumuzu geliştirmek için Alanyaspor'a karşı önemli bir maç oynadık. Hedefimiz kazanmak. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Bundan önceki maçlarda iyi performanslar gösterdik ama skora yansıtamamıştık. Bu kez amacımız hem iyi oynamak hem de kazanmak." ifadelerini kullandı.

"Sanchez'in iğne ile oynama durumu yok"

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yarınki karşılaşmada forma giyemeyeceğini söyledi.

Fernando Muslera ile Mauro Icardi'nin iğne tedavisiyle oynadığının hatırlatılması üzerine Buruk, "Sanchez'in iğne ile oynama durumu yok. İki üç hafta içinde takım dönmesini bekliyoruz. Bir an önce dönmesi bizi sevindirir." şeklinde görüş belirtti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın durumuyla ilgili ise "Bugünkü antrenmanda deneyeceğiz. Olumlu olursa yarın sahada olacak." değerlendirmesinde bulundu.