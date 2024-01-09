'Davetsiz misafir' Sivas'ta az daha donuyordu

Sivas’ın Gemerek ilçesinde Kartalkaya Sulama Tesisinde işçi olarak çalışan Şükrü Pekyürek, sulama kanalının inşaatı için Adana’dan gelen boruların içinde bulduğu tanımlayamadığı sürüngenle karşılaşmıştı. Boruların içerisinde yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde ki sürüngeni gören Pekyürek, canlının hareket etmediğini fark etmiş ve şantiye sahasında bulunan soba da sürüngeni ısıtarak hayatını kurtarmıştı. Pekyürek, internet üzerinde yaptığı araştırmada bulduğu canlının dikenli keler isimli sürüngen olduğunu, Türkiye’de Akdeniz bölgesinde yaşadığını öğrendi. Dikenli kelerin doğal alanında olmadığını öğrenen Pekyürek, Dikenli kelerin doğal alanına götürülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Pekyürek’in çağrısı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Dikenli keler Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerine teslim edildi.

“HAYDİ ekiplerine teslim ettik”

Çağrısıyla harekete geçen Jandarma ekiplerine teşekkürlerini ileten Şükrü Pekyürek, “Gemerek ilçesinde bulduğumuz Dikenli keler isimli hayvanı Gemerek jandarma komutanlığına bağlı HAYDİ ekiplerine teslim ettik. Kendilerine çok teşekkür ederiz“ şeklinde konuştu.

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