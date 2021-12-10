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Gündem "Davasını satan vatanı da satar"
Gündem

"Davasını satan vatanı da satar"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi program için geldiği Çanakkale'de büyük bir şokla karşılaştı. Tayyip Erdoğan sayesinde makam mevki sahibi olduğunu belirttiği Babacan'ı protesto eden bir vatandaş, "Davasını satan vatanı da satar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 15:17:00 -
"Davasını satan vatanı da satar"

Bir dizi program için Çanakkale’yi ziyarete gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni ilçesindeki programın ardından STK temsilcileriyle buluşmak için Çan ilçesine geçti.

Babacan, Çan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefâlet Kooperatifi salonu girişinde İsmail Tekne isimli bir vatandaş tarafından sert tepkiyle karşılaştı.

Tekne, “Ben davanız için size oy verdim. Hakkımı helal etmiyorum” deyince, bölgedeki polisler tarafından uzaklaştırıldı.

 

"Davasını satan vatanını satar"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a hakkını helal etmediğini söyleyerek tepki gösteren İsmail Tekne, “Ali Babacan, dün şirin ilçemize geldi. Ben de orada tepkimi sundum. ‘Davasına ihanet eden, davasını satan vatanı satar’ düsturuyla tepkimi gösterdim.

"Davanın içinde makam mevki sahibi oldu"

Kemal Kılıçdaroğlu ‘helallik’ ifadesini buyuruyor ya, aslında ilk olarak Ali Babacan bu davanın fertlerinden helallik isteyip, öyle siyaset sahnesine girmesi lazım. Onun için diyorum ki Ali Babacan bu davanın içinde bakan olmuştur, makam ve mevki sahibi olmuştur. Bu yüzden bizden helallik dilemesini istiyorum ve ben Ali Babacan’a hakkımı helal etmiyorum. Bana karşı bir sert müdahale olmadı. Zaten hukukî çerçeve içerisinde, medeni bir tepki gösterdim. Sağ olsunlar polis arkadaşlar da olaya müdahale etti. Böylelikle protestomuzu yapmış olduk” dedi.

 

 

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Yorumlar

Vatandas

Bebecan aslında halkın arasında gezerken yanına ipli vekil veya partili almalı yoksa çok orselenecege benziyor.
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ÜÇ...Hilal

Helal olsun sana be kardeşim çok doğru söylemişsin bunlara Bu vatanı sağlığa çıkarmışlar, babacan gibi sürüleri bu ülkede kim tanırdı Erdoğanın sayesinde makam mevki sahibi oldunuz , şimdi siyaset yapmaya çalışıyorsunuz, bu ülke öyle yol geçen hanı değil.
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