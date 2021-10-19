Dâvâsı da çizgisi de “Hakk”tı



Türk matbuat ve fikir dünyasının üretken kalemlerinden gazetemiz Akit’in Yayın Kurulu Üyesi, Yazarı ve Karikatüristi Yalçın Turgut Balaban’ı son yolculuğuna dualarla uğurladık. Önceki gece geç saatlerde Hakk’a yürüyen usta kalem Yalçın Turgut Balaban, Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin duaları eşliğinde ebediyete uğurlandı. Yalçın Abi’nin cenaze töreninde; çok sayıda siyasi, meslek arkadaşı ve sevenleri saf tuttu, kabri başında dualar etti. Balaban bir süre hastanede tedavi görmüş taburcu olmuş, ancak geçtiğimiz günlerdetekrar hastaneye kaldırılmıştı. Mesai arkadaşları ve sevenleri Balaban’ı anlattılar...

Büyük doğu ekolünün önemli ismi

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu: “Usta karikatürist ve yazar Yalçın Turgut Balaban ile tanışmamız 1987 yılında Cuma dergisi ile başladı ve kendisiyle 30 yıla yakın beraber çalışmamız oldu. Büyük Doğu ekolünün önemli isimlerinden ve Necip Fazıl Kısakürek’in talebelerindendi. Çizdiği karikatürlerle özelikle Akit okurlarının takdirini kazanan Yalçın Turgut, bu milletin değerlerine savaş açanlara çizgileriyle hak ettikleri cevabı vermiştir. Vefatını camiamız için önemli bir kayıp olarak görüyorum. Bu vesile ile kendisine Cenab-ı Hakk’tan rahmet, akit camiası ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Dava adamı Yalçın ağabeye veda

Akit gazetesi Yazıişleri Müdürü Mehmet Duvarbaşı: “Değerli büyüğümüz, kıymetli ağabeyimiz Yalçın Turgut Balaban’ı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. 18 yıl birlikte çalıştığım, yayın kurulu üyemiz, karikatürist ve yazar ağabeyimiz Balaban, kendine has naif üslubu, hazır cevaplılığı, engin kültürü ve olaylara derin bakış açısıyla her zaman ufkumuzu açar, Hakk dava yolunda sergilediği dik duruşuyla da genç nesle ilham kaynağı olurdu. Üstad Necip Fazıl’ın rahle-i tedrisatından geçen dava adamı Yalçın ağabeyi, Üstad’ın dizeleriyle ebediyete uğurluyoruz: ‘Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber... Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber? Öleceğiz müjdeler olsun, müjdeler olsun! Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun!’ Mekanın cennet olsun Yalçın ağabey…”

Zalime şedit Müslümana müşfikti

Yayın Kurulu Üyemiz ve Karikatürist Kemal Güler: “Rabbimizin buyurduğu gibi: ‘O’ndan geldik, O’na döneceğiz..’ Yalçın ağabey, iyi bi yazar, duayen bir çizer, iyi bir sanatçı, en önemlisi ise iyi bir dava adamı idi. Her zaman kalemini Müslümana ‘müşfik’, İslam karşıtlarına ise ‘şedid’ düsturuyla kullanmıştır. Yalçın Turgut ağabey ile kırk yıla yakın dostluğumuzda onun ‘Allah ve Resul aşkının yanık bir örneği, ardından birtakım yanık sesler bırakmış divanesi’ olarak hatırlıyorum.. Rabbim, kutlu yolculuğunda mekanını ‘cennet’ eylesin.. İyi bir Müslüman olduğuna şahidim ya İlahi!”

Nezaket timsaliydi

Gazeteci Ersoy Dede: “28 Şubat’ın karanlığı içinde verilen bir kavganın sonuna yetişmiştim. Düşünce dünyamızın önemli ismi mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu cezaevine atılmış türlü işkencelere maruz bırakılmıştı. Genç bir yazar olarak yapabileceğim tek şey haksızlığı haykırmak olmuştu. İşte o yıllarda ‘helal sana delikanlı’ diyerek geldi yanıma Yalçın Turgut Ağabey.. O çok önemli bir değerdi. Onu kaybettiğimizi öğrendiğim an ‘eyvah’ dedim.. ‘Eyvah’, çünkü bir bir dökülüyor çınarın yaprakları. O büyük kavgayı sürdürecek aslanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor artık.. Bir büyük değeri kaybettik.. Bir delikanlıyı. Bir İstanbul Beyefendisini.. Bir nezaket timsalini.. Bir dava adamını.. Çok üzgünüm.”

Çizginin gücünü herkese gösterdi

Gazeteci Şükrü Sak: “Bizler Yalçın ağabeyi, ilk önce, Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun ‘Aydınlık Savaşçıları-Moro Destanı’ isimli, birkaç kuşağı çok derinden etkileyen eserindeki müthiş çizgileri ile tanıdık… O lise yıllarından itibaren Mirzabeyoğlu’nun yanında ve onun düşünce sisteminin, mücadelesinin yanında yer aldı. Hem sanatı ile hem de duruşu ile… Çizgilerinde de bu görülebilir. Camiamızda gerekli ilgiyi görmemiş ve kıymeti tam olarak bilinmemiş orijinal bir sanat kumaşına sahipti Yalçın ağbey… Çizgilerinde ‘seküler hurafeleri’ çok harika bir şekilde yansıtır. Siyasi ve ‘siyaset dışı’ eserlerine göz atanlar bunu hemen göreceklerdir… Camiamızda ‘çizginin gücünü’ muazzam bir incelikle göstermiştir. Yalçın ağabey bu anlamda gerçekten de boşluğu doldurulamayacak orijinal bir sanat kumaşına sahip biriydi… Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.”

Necip Fazıl’ın kanından değil, canından evladıydı

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Yalçın Turgut Balaban, pazartesi günleri yayınlanan “Çizgilerle Haftanın Yorumu” karikatürlerinin yanısıra Turgut Emin mahlasıyla yazılar kaleme aldı.

Necip Fazıl Kısakürek’in ‘kanımdan değil canımdan evladım’ dediği Balaban, aynı zamanda mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun yanında oldu. 1990’da Cuma dergisini hazırlayan ekipte yer alan Balaban, yurtiçi ve yurtdışında birçok karikatür ödülüne layık görüldü.

Akit’e “Çizgilerle Haftanın Yorumu” başlıklı karikatürlerin yanı sıra Turgut Emin mahlasıyla yazılar kaleme alan Yalçın Turgut Balaban, Türk basın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.