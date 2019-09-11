Davada karar çıktı! Arda'ya hapis cezası

Futbolcu Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavga mahkemeye taşındı. Bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayında görülecek duruşma öncesi şarkıcı Berkay, avukatları ile birlikte adliye binasına giriş yaptı. Berkay'ın yanında korumalarının da olması dikkatlerden kaçmadı.

Berkay adliye içerisinde bekleyen gazetecilere, “Davada ne gerekiyorsa onu bekliyoruz. İlk günden beri özür bekliyoruz. Kendisinin katılıp katılmayacağını bilmiyorum. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur” açıklamasını yaptı.



Arda Turan'a cinsel taciz suçundan beraat etti. Arda Turan'a kasten yaralama ve ruhsatsız silah suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

İddianame

İddianameye göre, Berkay’ın eşiyle 10 Ekim 2018 günü gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer Emirgan’daki bir eğlence mekanına gittiği, Özlem Şahin mekanın içerisinde kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, Arda Turan’ın, Şahin’in yanına giderek omzundan dürttüğü ve "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Özlem Şahin’in bunu eşine anlatması üzerine Berkay’ın tanık Burak Yılmaz ile oturan Arda Turan’ın yanına giderek, "Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız" dediği anlatıldı. Bu sırada, Arda Turan’ın Berkay’a kafa attığı, aralarında arbede yaşanması üzerine ÿolay mahallinde bulunan kişilerce Berkay’ın uzaklaştırıldığı ve tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldüğü ifade edildi. Arda Turan’ın saat 06.20 sıralarında Turan’ın Berkay’ın tedavi gördüğü özel hastaneye yanında 6-7 kişiyle gittiği, Turan’ın hastaneye girdikten sonra Berkay ile hastanenin içindeki bir odada görüştükleri kaydedildi. Arda Turan’ın yanında getirdiği ruhsatsız "Glock" marka tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği ve silahı Berkay’a uzatarak "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin" dediği, Berkay’ın da Arda’nın elinden tabancayı alıp koltuk üzerine bıraktığı ve "Daha fazla rezilliğe gerek yok. Zaten yaptığın ÿy....... Hatanı kabul edeceksin" diyerek hakaret ettiği, Arda’nın da "Bizde y....... olmaz" diyerek yere doğru ateş ettiği, silah sesi üzerine odaya gelenler olduğu, Berkay’ın gelen kişileri gönderdiği, Arda’nın da hastaneden ayrıldığı anlatıldı.

Hapis istemleri

İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme","Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.