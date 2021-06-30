Dava var mı? edevlet gösterir mi

AK Parti iktidarında her gün devasa yeniliklere imza atılıyor. Birçoğumuzun bu yeniliklerden haberi bile yok.. “Hakkımda bir dava var mı?” diye merak ediyorsanız, adliye adliye dolaşmanıza gerek yok..

İcra dairesinde hakkınızda bir icra takibi yapılıp yapılmadığı konusunda kafanızda soru var ise, 81 ildeki icra dairelerini dolaşmaya ne vaktiniz yeter, ne paranız.. Ne de imkanınız elverir..

Artık PTT’den aldığınız şifre ile, e-devlet’e giriyorsunuz. E-devlet üzerinden Uyap sistemine geçiyorsunuz.

Hakkınızda açılmış tüm davalar ve icra takipleri elinizin altında..

Geçmiş yıllarda, sadece davaların dosya kapak bilgileri, e-devlet üzerinden erişime açılmış iken, Adalet Bakanlığı yakın tarihte bir hizmeti daha devreye aldı. Artık dosyanın içindeki tüm sayfalar, taranmış şekilde, elinizin altında.

İsterseniz dava dosyasındaki sayfaları, bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. İsterseniz, günün 24 saatinin herhangi bir zaman diliminde, e-devlet üzerinden giriş yapıp, dosyanızı sayfa sayfa incelebiliyorsunuz. Dava dilekçesini okuyabiliyorsunuz, duruşma zabıtlarında neler yazıldığını görebiliyorsunuz. Katılmadığınız duruşmalarda, hakimin aldığı kararları okuyabiliyorsunuz.

Artık, avukatlara bile ölüm gibi gelen, adliyeye gidip, mübaşiri bekleyip, dosyayı fotokopi odasına götürüp, orda sıra bekleyip, örnek çıkartmak, bir de harç ödemek devri sona erdi..

Evinizin oturma odasından, e-devlet’e girip, isterseniz özel yazıcınızdan dosyanızın tamamının bir örneğini çıkartabiliyorsunuz..

Davacı da olsanız, bu imkan var. Davalı da olsanız, bu hakkınız var.