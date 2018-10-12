Dava başladı! Casus Brunson hakim karşısında

Terör örgütü FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Amerikalı rahip Andrew Brunson, 4. kez hakim karşısına çıkmak için ev hapsinde tutulduğu dairesinden alınarak Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde götürüldü. Brunson'ın eşi Norine Brunson ve ABD Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de davanın görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi. Dava saat 10.30 sularında başladı.

Brunson 4. kez hakim karşısında

ABD ve Türkiye arasında krize neden olan papaz Andrew Craig Brunson, bugün Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 4. kez hakim karşısına çıktı. 25 Temmuz 2018 tarihinden bu yana ev hapsinde tutulduğu dairesinde cezasını çeken ABD'li rahip, duruşma öncesi saat 05.30 sıralarında İzmir'deki evinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde bir araçla alındı.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Brunson'ın çıkışı sırasında çevrede kuş uçurtulmazken, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Rahip Brunson, daha sonra özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis aracıyla Aliağa ilçesindeki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü'ne götürüldü.

Brunson'un eşi ve ABD maslahatgüzarı da geldi

Andrew Craig Brunson, kritik duruşma için sabah erken saatlerde davanın 4. duruşmasının görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne getirilirken, saat 10.00 itibariyle de Brunson'ın eşi Norine Brunson ve ABD Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de davanın görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi. ABD Büyükelçiliğine ait zırhlı ciplerle kampüse gelen Brunson'un eşi ve Hovenier, yapılan aramanın ardından içeriye alınarak duruşmanın yapılacağı salona geçti.