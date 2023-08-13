Dava adamı Mustafa Karahasanoğlu ağabey dualarla anılıyor
Ömrünü ümmetin davasına adayan ve 13 Ağustos 2022’de tedavi gördüğü hastanede edebiyata intikal eden Yeni Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabey vefatının 1. sene-i devriyesinde kabri başında anılıyor.
‘İnananların gören gözü, işiten kulağı ve haykıran sesi’ olacağız diyerek Müslümanların öz yurdunda parya muamelesi gördüğü 28 Şubat zulmü sürecinde cuntacılara karşı gösterdiği dik duruşla zihinlere kazınan Yeni Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, vefatının 1. sene-i devriyesinde kabri başında anılıyor.
Ömrünü ümmetin davasına adayan ve 13 Ağustos 2022’de tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuşan Mustafa Karahasanoğlu ağabey için bugün saat 14.00’da, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında kadim dostları ve çalışma arkadaşlarının da katılımıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mustafa ağabey ve tüm ebediyete intikal edenler için dualar edilecek.
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