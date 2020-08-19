Dâvâ adamı Mehmet Ali Tekin Hakk’a yürüdü

Ömrü boyunca çileler çeken, dava adamı, Mehmet Ali Tekin, Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Fatih Camii avlusunda 1979 yılında şehit edilen Metin Yüksel’in en yakın arkadaşlarından olan ve 2012-2016 yılları arasında gazetemizde de yazarlık yapan, mücadeleci kişiliğiyle gönülleri fetheden Tekin’in cenazesi, bugün Fatih Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Mazlumların sesi olmuştu

Fatih Akıncılar Derneği’nin kurucularından, yazar Mehmet Ali Tekin, taziye ziyareti için gittiği Bağcılar Devlet Hastanesi’nde kalp krizi sonucu vefat etti. FETÖ’nün Selam Tevhid kumpasından dolayı kendisi de zindanlara düşen Tekin’in ölüm haberi, İslami camiada büyük üzüntü oluşturdu. 28 Şubat döneminde, uydurma yargılamalarla cezaevlerine doldurulan mazlumların sesi olan Tekin, Sivas Davası mağdurlarının adalet çağrılarını en üst perdeden dile getiren isimlerden biriydi. Akit ailesi olarak merhum Mehmet Ali Tekin’e Cenab-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.