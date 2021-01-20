Dava açılmasına üzülmüş! Başörtülü öğretmene facia diyen Ataklı’dan tuhaf savunma!

Öğretmen için “Milyonlarca öğrenciye türbanlı rol model göstermek çok yanlış. Bana bunu özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Şimdi buraya niye onu koyuyorsun? İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz" ifadelerini kullanan Ataklı, savunmasında “Böyle bir suçlamayla karşı karşıya olduğum için üzüntülüyüm. Benim ifade tarzım yazı olarak okunduğunda rahatsız edici geliyor ama ekrandaki konuşma tarzım rahatsız edici değildir. Bu hususun dikkate alınmasını istiyorum” dedi. KADEM’in davaya katılma talebini reddeden İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, mütalaa hazırlanması için duruşmayı erteledi.