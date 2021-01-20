Dava açılmasına üzülmüş! Başörtülü öğretmene facia diyen Ataklı’dan tuhaf savunma!
23 Mart 2020'de bir televizyon kanalında, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene sözleri nedeniyle "Halkın bir kesimini, sosyal, sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen ‘gazeteci bozuntusu’ Can Ataklı, ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Öğretmen için “Milyonlarca öğrenciye türbanlı rol model göstermek çok yanlış. Bana bunu özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Şimdi buraya niye onu koyuyorsun? İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz" ifadelerini kullanan Ataklı, savunmasında “Böyle bir suçlamayla karşı karşıya olduğum için üzüntülüyüm. Benim ifade tarzım yazı olarak okunduğunda rahatsız edici geliyor ama ekrandaki konuşma tarzım rahatsız edici değildir. Bu hususun dikkate alınmasını istiyorum” dedi. KADEM’in davaya katılma talebini reddeden İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, mütalaa hazırlanması için duruşmayı erteledi.