Dava 15 Temmuz'a ertelendi! Aşırı kilo kaybeden Yusuf Ziya Gümüşel Hoca Adli Tıp'a sevk edildi
"Kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirası sebebiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan ve teslim olmasından sonra da 14 Aralık 2022 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Yusuf Ziya Gümüşel Hoca, bugün yeniden hakim karşısına çıktı.
Tarikat ve cemaat düşmanı çevreler tarafından yönlendirilen kızı H.K.G.'nin "Babam beni 6 yaşındayken evlendirdi" iftirası sebebiyle cezaevinde tutulan Gümüşel Hoca'nın aşırı derecede zayıfladığı gözlendi.
Mahkeme bugünkü duruşmada, Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın Adli Tıp'a sevk edilmesine karar verdi.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 16 Temmuz saat 10:00'a ertelendi.
H.K.G. davasında; H.K.G.'nin babası Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, annesi Fatıma Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli yargılanıyor.
Yeniden yargılama süreci devam ediyor!
6 yaşındayken evlendirilen H.K.G. davasının Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Verilen hapis cezasını yetersiz bulanların başvurusundan sonra İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla yeniden yargılama süreci başlatılmıştı.
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