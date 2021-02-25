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Spor Daum'dan Fenerbahçe açıklaması: Resmi teklif...
Spor

Daum'dan Fenerbahçe açıklaması: Resmi teklif...

Alman medyasına konuşan tecrübeli teknik direktörü Christoph Daum, Fenerbahçe'den henüz resmi bir teklif gelmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 12:30:00 -
Daum'dan Fenerbahçe açıklaması: Resmi teklif...

Fenerbahçe'deki kötü gidişat sonrası Erol Bulut ile yolların ayrılacağı iddiaları artarken gündemdeki isimlerden biri olarak da Christoph Daum gösteriliyor. Fenerbahçe ile 2003-05 yılları arasında üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Daum, taraftarların da sıklıkla adını geçirdiği isimlerin başında geliyor.

Türkiye'de iki farklı dönemde Beşiktaş'ı, iki farklı dönemde Fenerbahçe'yi ve 2013-14 sezonunda da Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum'un Türkiye'de yeniden çalışma ihtimali de ülkesi Almanya'da geniş yer bulmuş durumda.

Alman basınının önde gelen haber sitelerinden Bild, tecrübeli hoca ile görüşürken bu haberi "Mesut Özil'li Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Christoph Daum mu?" başlığıyla servis etti.

Bild, Christoph Daum ile bir görüşme gerçekleştirirken tecrübeli hoca, "Resmi bir teklif almadım" açıklamasını yaptı. Fakat Alman basını bu teklifin kısa süre içerisinde Daum'a yapılabileceğini aktardı.

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