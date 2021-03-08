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Spor Daum Fenerbahçe paylaşımlarına devam ediyor
Spor

Daum Fenerbahçe paylaşımlarına devam ediyor

Fenerbahçe maç kaybettiğinde paylaşım yapan Christoph Daum, Sarı Lacivertliler'le ilgili açıklama yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 04:48:00 - 2021-03-08 04:53:26
Daum Fenerbahçe paylaşımlarına devam ediyor

Beyaz Futbol programına internet üzerinden mesaj göndererek açıklamalarda bulunan Alman teknik adam Christoph Daum şunları söyledi:

"Türkiye'yle iyi ve güçlü ilişkilerim var. Orası benim ikinci evim. Bunun futbolla alakası yok. Bir takımla da alakası yok. Orada çok arkadaşım var, Benim adımın takımlarla anıldığını söylüyorlar. Bu da bana gurur veriyor. Ben bu paylaşımları hep yapıyorum ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğim."

Başarılı futbol adamı Fenerbahçe'yle 2003/2004 ve 2004/2005 sezonlarında şampiyon olmuş ancak 2005/2006 ve 2009/2010 sezonlarında ise şampiyonluğu son hafta maçlarıyla kaybetmişti. Daum ayrıca 2 kez de Türkiye Kupası finali kaybetmişti. Kaçan şampiyonlukların ardından Alman teknik adamla yollar ayrılmıştı.

Adı Fenerbahçe'yle anılan Daum, Fenerbahçe'nin her puan kaybından sonra sosyal medyadan Türkiye paylaşımları yapıyor ve bu konuda ciddi şekilde eleştiri alıyor.

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