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Datça'da yangın hareketliliği! Hızlı müdahale sonuç verdi
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Gündem Datça'da yangın hareketliliği! Hızlı müdahale sonuç verdi
Gündem

Datça'da yangın hareketliliği! Hızlı müdahale sonuç verdi

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını, bölgede nöbet tutan ekipler tarafından hızlı müdahale sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 23:59:00 -
Datça'da yangın hareketliliği! Hızlı müdahale sonuç verdi

Yangın, saat 22.00 sıralarında Datça ilçe merkezine 15 kilometre mesafede olan kırsal Mesudiye Mahallesi Molelli mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Mesudiye ve Damararası mevkisinde 7 gün 24 saat esasına dayalı nöbet bekleyen yangın söndürme ekibi, dumanların yükseldiği bölgeye hızla gelerek yangına kısa sürede müdahale etti. 1 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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