Datça’da 2. Bilim Şenliği

Muğla’nın Datça ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Datça Bilim Şenliği, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Datça Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşiyor.

Datça Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan etkinliklerde okul öncesinden lise öğrencilerine kadar her yaş grubundan çocuğun ilgiyle izlediği bilim atölyelerine ev sahipliği yapılıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de çocuklarımızın basit ancak kapsamlı deneylerle bilimin işleyiş yasalarını anlaması hedefler arasında.

Sifigu Üreten Çocuklar Akademisi bu yıl da Datça’daki öğretmenlerin gönüllü katkılarıyla atölyeleri gerçekleştiriyor Datça Kaymakamlığı, Datça Milli Eğitim Müdürlüğü ve Datça Belediyesi’nin de destek verdiği şenlik için çevre köylerden merkeze çocuklar öğretmenleri eşliğinde geldi ve atölyeler ile deneyimleyerek öğreniyor.

Şenlik içinde aynı zamanda Datça Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde Zeka Oyunları Turnuvası da yapılacak ve dereceye giren öğrencilere Sifigu Marmaris Bilim Kampı’nda bir günlük atölye ödülü verilecek.

Geçen yıldan farklı olarak bu yıl, Datça’da yaşamakta olan puzzle ustası Yavuz Demirhan da şenlik içinde çocuklarla birlikte olarakonların farklı bakış açılarını kullanarak bulmacalar çözmelerine yardımcı oluyor.

Şenlik kapsamında “siyah gerçekten siyah mı?”, “sütün içinde dans eden renkler", “çığlık atan balonlar”, “sihirli peçete”, “kırmızı lahana kimyası” isimli atölyeler de yaz döneminde Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden toplam 10 farklı ilde 20 noktada, kırsal yerlerde yaşayan çocuklar ile birlikte etkinlikler gerçekleştiren Bayer Genç Bilim Elçileri Bilim Tohumları Ekibi; Bilim Tohumları Ekibi tarafından gezici bir araçla üniversiteli gençlerle yapılıyor. Bu etkinlik ise şenlik kapsamında Datça Cumalı’da Mustafa Kutluay İlk ve Orta Öğretim Okulunda gerçekleşecek.

Bu senenin büyük sürprizlerinden bir diğeri ise tüm Türkiye’de çocukların yakından tanıdıkları ve sevdikleri Şubadap Çocuk müzik grubunun sahne alması olacak. Günün sonunda çocuklar ezbere bildikleri Şubadap şarkılarıyla doyasıya eğlendiler.