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Aktüel Datça Belediyesi, attığı tweeti 6 bin dolara sattı!
Aktüel

Datça Belediyesi, attığı tweeti 6 bin dolara sattı!

Datça Belediyesi tarafından, geliri ihtiyaç sahibi kız öğrencilere kullanılacak olan tweet, 6 bin dolara satıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 19:03:00 -
Datça Belediyesi, attığı tweeti 6 bin dolara sattı!

Datça Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde atılan tweet, ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılması amacıyla satılığa çıkarılmıştı. NFT formatında satışa çıkarılan tweet, 24 saatlik açık arttırmanın sonunda 6 bin dolara satıldı.

Geliri ihtiyaç sahibi kız öğrencilere kullanılacak

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Datça Belediyesi olarak dünyada bir ilki gerçekleştirerek bir tweetimizi 6000 USD bedelle sattık. Blockcain teknolojisinin bir uzantısı olan NFT formatında satışa çıkardığımız tweetimiz 24 saatlik açık arttırmanın sonunda Bitexencom firması tarafından satın alındı. Ödemesi gerçekleşen tweetin bütün geliri ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılacak. NFT ile yapılan ilk satış Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey tarafından gerçekleştirilmiş ve attığı ilk tweeti 2.9 milyon dolara satılmıştı" ifadelerine yer verildi.

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