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Yerel DASK’ın hasar ödeme gücü 40 milyar TL’ye yükseltildi
Yerel

DASK’ın hasar ödeme gücü 40 milyar TL’ye yükseltildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Türk Reasürans’ın yönetiminde kasım ayı itibarıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) hasar ödeme gücünün 40 milyar TL’ye yükseltildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 21:40:00 -
DASK’ın hasar ödeme gücü 40 milyar TL’ye yükseltildi

DASK’ın, tüm planlarını olası İstanbul depremini göz önünde bulundurarak yaptığını ifade eden Gürsoy, “Depreme hazır olmak için DASK’ın operasyonel ve finansal gücünü artıracak çalışmalar gerçekleştiriliyor. Türk Reasürans’ın yönetiminde kasım ayı itibarıyla kurumun hasar ödeme gücü 40 milyar TL’ye yükseltildi” dedi. Gürsoy, “DASK olarak hedef, ülke genelinde depreme karşı finansal önlem olarak Türkiye kumbarasını oluşturmak. Bunun için sadece günde ortalama 44 kuruş ayırmak yeterli. Türkiye geneli için ortalama prim senelik 162 TL” diye konuştu.

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