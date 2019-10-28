DASK’a ihbar yağdı, 1.4 milyon lira ödendi

Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) ihbar yağdı. Bu süre içinde DASK tarafından yaklaşık 1,4 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. DASK verilerine göre 25 Ekim itibarıyla İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir’den Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı sayısı 10 bini aştı. Hasar tespiti için eksperler çalışmalarını sürdürüyor.