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Ekonomi DASK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Erdal Turgut atandı
Ekonomi

DASK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Erdal Turgut atandı

Türk Reasürans’ın Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) teknik işleticiliğini üstlenmesinin ardından DASK Genel Koordinatörlük görevine getirilen Türk Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Erdal Turgut, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından DASK Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:58:00 -
DASK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Erdal Turgut atandı

Turgut, reasürans muhasebesi ve reasürans alanında 15 yıl, satın alma, destek ve inşaat-emlak müdürlüklerinde 6 yıl olmak üzere toplam 21 yıllık tecrübesinin ardından 6 Eylül 2019’da Türk Reasürans’ın kurucu ekibine dahil oldu.

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