DASK poliçesi böyle belirleniyor! Hak kaybı yaşamamaya dikkat edin!

Ülkemiz deprem kuşağında yer alırken yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketleri de bizi yeni önlemler almaya itiyor. Devletin zorunlu kıldığı DASK da bu resmi önlemlerin başında yer alıyor. Peki DASK ile ilgili gerek prim ödeme gerekse yapılıp yapılmaması halinde nelerle karşılaşabileceğimiz hususunda tam bir donanıma sahip miyiz?

İşte DASK'a ait bazı soruların yanıtı:

Poliçe neden yaptırmalıyım?

DASK poliçesi, kentsel altyapı hizmetlerini alabilmek için ön koşuldur. Elektrik, su ve doğalgaz sağlayıcıları, DASK poliçesi bulunmayan konutlara servis sunmazlar. Bu yaklaşım, deprem sigortasının kritikliğinin daha geniş kitleler tarafından kavranmasını ve sigortalanan ev sayısının artırılmasını hedefler. Bunun yanında, DASK sigortası yaptırmayanlar, Afet Sigortaları Kanunu gereği devletin verdiği konut kredisi ve deprem sonrası bina hasarları için sağladığı yardımlardan faydalanamazlar.

Taşınmaza ait belge

DASK poliçesinde yasal zorunluluk ev sahiplerinin üstünde olsa da kiracılar da sigorta primini ödeyebilir. Böyle bir durumda ödenen primler kiradan düşülür. Ne olursa olsun, tazminat tapudaki 'hak sahibi' sıfatıyla kaydedilen kişiye yani ev sahibine verilecektir.

Maliyeti nasıl belirleniyor?

DASK primlerinin maliyeti, bir dizi faktöre dayanır. Özellikle konutun yer aldığı bölge ve deprem riskine göre fiyatlandırma yapılır. Bunun yanı sıra, binanın yaşı, kullanılan malzemenin kalitesi, inşa yöntemi ve konutun toplam metrekaresi gibi özellikler de prim hesaplamasında etkili olur.

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Sigorta poliçesi saptanıyor

Sigorta poliçesi, her yıl yenilenmelidir, bu nedenle ev sahiplerinin bu sürenin aşılmamasına dikkat etmeleri önemlidir. Poliçenin maliyeti belirlendikten sonra, prim ödemeleri belli periyotlarla ve zamanında yapılmalıdır. Bu ödemelerin aksatılmaması, sigortanın sürekli olarak aktif kalmasını garantiler. Türkiye'deki her ev sahibi için bu sigorta, deprem sonrası karşılaşılabilecek maddi yükleri azaltmada kritik bir rol oynar. Bu konuda sahip olunan bilgi ve farkındalık, ev sahiplerine maddi faydanın yanı sıra manevi bir rahatlama da getiriyor.