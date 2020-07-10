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Aktüel

DasDas, açık hava sahnesiyle geri dönüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-10 18:05:44 -
DasDas, açık hava sahnesiyle geri dönüyor

İSTANBUL (AA) - DasDas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir ara verdiği tiyatro oyunlarına açık hava sahnesiyle kaldığı yerden devam ediyor.

Temmuz ayında açık havada birbirinden farklı oyunları hem yetişkinler hem de çocuklarla buluşturacak olan DasDas, aynı zamanda gişede ilgi görmüş sinema filmlerinin gösterimlerini yapacak.

Sosyal mesafe kuralları gözetilerek hazırlanan oturma düzeni ve alınan önlemlerle kapılarını geçtiğimiz haftalarda açan DasDas, aylardır tiyatroya hasret kalan sanatseverleri açık havada "Joseph K.", "Güle Güle Diva" ve "Timsah" oyunlarıyla karşılayacak.

Hafta sonu da minik misafirlerine ev sahipliği yapacak mekan, "Uyku Nereye Kaçar", "Göçebe", "Pi Hanım'ın Tarifsiz Kurabiyeleri", "Astro Ay'a Tırmanıyor" gibi birçok sevilen DasDas Çocuk oyununu seyirciyle buluşturacak.

DasDas, ayrıca sinema gecelerinde hem gişede ilgi gören filmleri hem de yurt dışı festivallerinde başarı kazanmış yapımları seyirci karşısına çıkaracak. Programda "Eltilerin Savaşı" ve "Karakomik Filmler 2" gibi gişe filmlerinin yanı sıra Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan Emin Alper'in son filmi "Kız Kardeşler" gösterilecek.



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