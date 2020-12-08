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Dünya Darüsselam nerede? Darüsselam hangi ülkede? Darüsselam’a nasıl gidilir?
Dünya

Darüsselam nerede? Darüsselam hangi ülkede? Darüsselam’a nasıl gidilir?

Resmi Gazete atama kararı yayımlandı. Atama kararlarına göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi. Peki Darüsselam nerede? Darüsselam hangi ülkede? Darüsselam nüfusu kaç? Darüsselam’a nasıl gidilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:59:00 - 2020-12-08 17:05:17
Darüsselam nerede? Darüsselam hangi ülkede? Darüsselam’a nasıl gidilir?

Darüsselam, Tanzanya'nın en büyük şehri ve eski başkentidir. Darüsselam, Tanzanya'nın doğu kesiminde, Hint Okyanusu'nun batı kıyılarında kurulmuştur. Kent, Tanzanya'nın en büyük kentidir ve kuzeyde Kinondoni, ortada Ilala ve güneyde Temeke olmak üzere üç bölgeden oluşur. Darüsselam, eski adıyla Mzizima, Tanzanya'daki en büyük şehirdir. 4,5 milyon civarında tahmin edilen nüfusuyla aynı zamanda ülkenin en zengin şehri ve bulunduğu bölgede önemli bir ekonomik merkezdir. 1970'lerin ortasına kadar ülkenin başkenti olan Darüsselam, yeni başkent Dodoma olmasına rağmen hâlâ merkezî hükümet bürokrasisinin merkezi olmaya devam etmektedir.

Darüsselam’a nasıl gidilir?

Darüsselam’da bulunan ve Tanzanya’nın da ana uluslararası havaalanıdır. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. İstanbul’dan haftanın üç günü direkt uçuşlar mevcut. Özellikle Dubai aktarmalı uçuşları da kullanılabilmekte. Zanzibar’dan Darüsselam’a gitmek istiyorsanız bu kez feribotu kullanabilirsiniz. Feribot her gün Darüsselam ve Zanzibar arasında 8 - 10 sefer yapmaktadır. Bu feribot seferleri yaklaşık 3 saat sürmektedir.

 

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