Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Panathinaikos - Yeşil-siyahlı ekip, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

Volkswagen Arena'da oynanacak maç, 20.15'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde iyi bir sezon geçirmeyen yeşil-siyahlı ekip, 3 galibiyet, 21 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.

Ligde 11 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 11. sırada yer alan Panathinaikos ise normal sezonu ilk 8 içinde bitirerek play-off'lara girmenin hesaplarını yapıyor.

Sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Panathinaikos 75-67 kazanmıştı.





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