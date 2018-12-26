Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Olympiakos

İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

Volkswagen Arena'daki karşılaşma, saat 20.15'te yapılacak.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak. Ligde 13 yenilgisi olan yeşil-siyahlı takım, son sırada bulunuyor.



Olympiakos ise 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.



