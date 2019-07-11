Darüşşafaka Tekfen'den transfer



İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Mahir Agva'yı transfer ettiğini duyurdu. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Daçka ailesine hoş geldin Mahir Agva." ifadelerini kullandı. Almanya doğumlu olan 23 yaşında ve 2,06 metre boyundaki pivot, geçen sezonu Giessen 46ers'da tamamladı.



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