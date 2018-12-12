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Darüşşafaka Tekfen'de Selçuk Ernak dönemi

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:21
Darüşşafaka Tekfen'de Selçuk Ernak dönemi


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen'de Ahmet Çakı'dan boşalan başantrenörlük görevine Selçuk Ernak getirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Selçuk Ernak getirildi." denildi.

Daha önce Çin A Milli Takımı, Partizan ve Ülkerspor'da yardımcı antrenörlük yapan 48 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, Banvit ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da da başantrenörlük görevi üstlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yeni başantrenörümüze Darüşşafaka Tekfen ailesi olarak, 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Darüşşafaka Tekfen'de sezona başlanan başantrenör Ahmet Çakı ile son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından yollar ayrılmıştı.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:21
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Selçuk Ernak
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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