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Spor

Darüşşafaka Tekfen'de 4 oyuncu sağlık kontrolünden geçti

Yeniakit Publisher
2020-08-06 22:35:12 -
Darüşşafaka Tekfen'de 4 oyuncu sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Sinan Güler, Doruk Dora, Troy Selim Şav ve Mahmut Can Çelik sağlık kontrolünden geçti.

Darüşşafaka Tekfen'den yapılan açıklamaya göre 4 oyuncu, Acıbadem Maslak Hastanesinde ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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