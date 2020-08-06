Darüşşafaka Tekfen'de 4 oyuncu sağlık kontrolünden geçti
İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Sinan Güler, Doruk Dora, Troy Selim Şav ve Mahmut Can Çelik sağlık kontrolünden geçti.
Darüşşafaka Tekfen'den yapılan açıklamaya göre 4 oyuncu, Acıbadem Maslak Hastanesinde ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.