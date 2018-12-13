Darüşşafaka Tekfen, Yunanistan deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.

Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Son ULEB Avrupa Kupası şampiyonu unvanıyla katıldığı THY Avrupa Ligi'nde şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 1 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.

Yeşil-siyahlı ekip, Panathinaikos karşısında kazanarak 9 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Organizasyondaki son 3 maçını kaybeden Panathinaikos ise 5 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.