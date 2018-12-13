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Darüşşafaka Tekfen, Yunanistan deplasmanında

Yeşil-siyahlı ekip, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak

13 Aralık 2018 Perşembe 10:20
Darüşşafaka Tekfen, Yunanistan deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.

Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Son ULEB Avrupa Kupası şampiyonu unvanıyla katıldığı THY Avrupa Ligi'nde şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 1 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.

Yeşil-siyahlı ekip, Panathinaikos karşısında kazanarak 9 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Organizasyondaki son 3 maçını kaybeden Panathinaikos ise 5 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:20
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  2. darüşşafaka tekfen
  3. Panathinaikos
  4. THY Avrupa Ligi

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