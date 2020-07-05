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Spor

Darüşşafaka Tekfen, John Gillon'u transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-05 18:19:32 -
Darüşşafaka Tekfen, John Gillon'u transfer etti

İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyun kurucu John Gillon'u kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonuna önemli bir takviye yaparak kadroyu güçlendirdikleri belirtildi. John Gillon ile ikinci senesi opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezonu Litvanya Ligi ekiplerinden Pieno Zvaigzdes Pasvalys'ta geçiren 1.83 metre boyundaki oyuncu, sezonu 13 sayı, 4,5 asist ve 2 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

Açıklamada, "Oyuncumuz John Gillon'a Daçka formasıyla sağlıklı ve başarı dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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