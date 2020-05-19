  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Instagram'ın yeni özelliği kullanıma sunuldu

1 Milyon yazılımcı projesine nasıl kayıt olunur? Yazılımcı projesi hangi sitede?

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay
için kalan
Spor

Darüşşafaka Tekfen, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) 2020-21 sezonu için katılım süreci başlarken, Türkiye’den Darüşşafaka Tekfen, İspanya’dan Bilbao Basket ve Litvanya’dan Rytas Vilnius kulüpleri BCL’in beşinci sezonuna katılmak üzere kayıt oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:57:27 -
Darüşşafaka Tekfen, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) 2020-21 sezonu için katılım süreci başlarken, Türkiye’den Darüşşafaka Tekfen, İspanya’dan Bilbao Basket ve Litvanya’dan Rytas Vilnius kulüpleri BCL’in beşinci sezonuna katılmak üzere kayıt oldu.


BCL’in 2020-21 sezonu için katılım süreci başlarken, Türkiye’den Darüşşafaka Tekfen, İspanya’dan Bilbao Basket ve Litvanya’dan Rytas Vilnius kulüpleri BCL’in beşinci sezonuna katılmak üzere kayıt oldu. BCL’den yapılan açıklamaya göre; turnuvaya ilerleyen zamanlarda Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden katılım devam edecek.


BCL, 2019-20 sezonunun tamamlanması için 30 Eylül - 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Sekizli Final turnuvasının planlanlama sürecide paralel olarak, 2020-21 sezonuna kulüpleri kabul etme sürecini başlattı ve birçok üst düzey Avrupa kulübü BCL’e katılma başvurusunda bulundu.


Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos, “Avrupa’nın en güçlü liglerinden bazılarında oynayan bu en iyi kulüpleri Basketbol Şampiyonlar Ligi ailesine kabul etmekten mutluluk duyuyoruz. Gelecek yılki mücadeleye özel bir hava getireceklerine inanıyorum. Onların BCL’e katılması, BCL’in başarılı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini gösteriyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin, kulüpler için sportif sonuçlara ve liyakate dayalı büyük bir uluslararası yarışma sağlamaya odaklanması sonucu, her geçen gün daha fazla kulübün BCL’e inandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, geçen süreçte, üst düzeyde bir Avrupa kupası kazanma hedefinde olan daha fazla kulübün, bu hayallerini sürdürmek için Basketbol Şampiyonlar Ligi’ni seçtiğini görmek bizi heyecanlandırıyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı