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Spor

Darüşşafaka Tekfen, ABD'li basketbolcu Grant Jerrett'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-18 14:15:53 -
Darüşşafaka Tekfen, ABD'li basketbolcu Grant Jerrett'ı transfer etti

İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li pivot Grant Jerrett'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Grant Jerrett ile bir senesi opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezonu Almanya ligi ekiplerinden Ratiopharm Ulm'da geçiren 2,08 metre boyundaki oyuncu, sezonu 12,2 sayı, 6,4 ribaunt ve 1,3 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Açıklamada, "Oyuncumuza Darüşşafaka Tekfen'e hoş geldin diyor, yeşil-siyahlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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