Darülaceze sakinleri unutulmadı

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Türkiye Hastanesi yönetimi ve hekimleri Darülaceze sakinlerini ziyaret etti. Bu özel günde yaşlıları unutmayan hastane heyeti, Darülaceze ile yapacakları ortak çalışmalar ile ‘Yaşlı Dostu Hastane’ unvanını alacaklarını da duyurdu.

Yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir, Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Adile Özkan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ayla Akbal, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nursal Konduk ve Kurumsal İletişim Ekibi Darülacezeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Hastane heyeti ilk olarak Darülaceze Başkanı Sn. Hamza Cebeci’yi ziyaret ederek, bir toplantı gerçekleştirdi. Heyet daha sonra seramik, terzihane, resim, gazlı bez, dokuma ve el işi gibi atölyelerde yeni hobiler edinerek, eserler ortaya koyan Darülaceze sakinlerine yaptıkları ziyaretlerde çiçekler dağıtıp, onların dileklerini ve duygularını dinledi.