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Spor Darren Fletcher, Manchester United'a döndü
Spor

Darren Fletcher, Manchester United'a döndü

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:22:52 -
Darren Fletcher, Manchester United'a döndü

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski oyuncusu Darren Fletcher'ı antrenörlük görevine getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki eski İskoç oyuncunun, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in teknik ekibinde antrenörlük görevini üstleneceği belirtildi.

Manchester United'ın altyapısında yetişen ve kulüpte yaklaşık 20 yıl boyunca futbolcu olarak görev alan Fletcher, A Takım'da 342 karşılaşmada forma giydi.

Futbol kariyerinin son yıllarını West Bromwich Albion ve Stoke City'de geçiren Fletcher, Manchester United formasıyla 5 lig, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Darren Fletcher, İskoçya Milli Takımı'nda da 80 maçta görev aldı.

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