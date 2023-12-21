Darpçının da FETÖ’cünün de arkasında

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Delege pazarlıkları ve kirli para iddialarıyla CHP Genel Başkanı koltuğuna oturan ve son olarak rüştünü ispatlamak için MEB Bakanı Yusuf Tekin üzerinden İslam karşıtlığına soyunan Özgür Özel şimdi de Atatürk’e sarıldı. Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan olayları ‘Atatürk fotoğrafı takmadılar’ diye sulandıran ve “15 Temmuz’dan hiç mi ders almadınız?” diyerek iktidarı hedef alan CHP’nin emanetçi başkanı Özel, partisinin FETÖ ile iltisakını görmezden gelerek seçim ayarlı çok kirli bir operasyona soyundu.

Sandık ayarlı özel operasyon

İslami değerlere “ortaçağ zihniyeti” diyen, Fuat Avni adlı FETÖ’cü köstebeğin “Korkma titre” cümlesini TBMM çatısı altında tekrar etmekten çekinmeyen, İslami STK’lara sahip çıkan MEB Bakanı Yusuf Tekin’in görevden alınmasını isteyen Özel, son olarak “Atatürkçülük” maskesiyle cuntacılık oynayan, namaz kılan subayları kılıçla kesmekle tehdit eden ırkçı teğmenlere kefil oldu. Özel, 15 Temmuz darbe kalkışmasını kastederek “hiç mi ders almadınız?” derken, gerçekte CHP’nin başta FETÖ olmak üzere her türlü terör örgütü ile ilişkisini görmezden geliyor.

FETÖ’nün siyasi bürosu gibi hareket eden ve sözde ‘Atatürkçülük’ bahanesiyle seçim ayarlı bir psikolojik harp yürüten CHP’nin geçmişten ders almadığını gösteren örneklerden bazıları şöyle:

•CHP’nin devrik lideri Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık yargı darbesinin ardından hemen her grup toplantısında FETÖ’nün servis ettiği montajlı ses kasetlerini yayınladı. 19 Mart 2014’te örgüt kanalı Samanyolu TV’ye katılarak, “Erdoğan kaçacak” dedi. Türkiye’nin kana bulandığı 15 Temmuz gecesi ise “kontrollü darbe girişimidir” diyerek FETÖ’yü akladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• CHP milletvekilleri Oktay Ekşi, Eren Erdem ve Enis Berberoğlu, Zaman’daki aramalara tepki göstererek gazete binasına gitti ve firari Fetö’cü Ekrem Dumanlı’ya destek verdi.

• CHP’li Mahmut Tanal, Bank Asya’nın TMSF’ye devredilmesinin ardından örgüt bankasına destek için hesap açtırdı.

• CHP’li Barış Yarkadaş, Şafak Pavey, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Eren Erdem, İpek Medya Grubu’nun kapatılmasına karşı FETÖ’nün yanında oldu.

• CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, darbeci hainler için saygı duruşunda bulunmak istedi. Edirne’nin CHP’li Belediye Başkanı Recep Gürkan, FETÖ’nün darbe girişimini kadeh kaldırarak kutladı.

• PKK’lı teröristler için yas tutan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, muhtemel bir iktidar değişiminde ilk yapılacak işlerden birinin KHK’lılarla helalleşmek olduğunu söyledi.

Amaçları halkı kışkırtmak

Geçmişten ders almayan ve amaca ulaşmak için her türlü örgütle ve cuntacılarla işbirliği yapmaktan çekinmeyen CHP’nin seçim ayarlı ‘Özel’ operasyonlarını Akit’de değerlendiren AK Parti 27. Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Özgür Özel, tam da çelişkiler yumağı bir siyasetin temsilcisidir, siyasi aktörüdür. Bunlar nerede Türkiye’nin lehine bir gelişme varsa onun karşısında durmuş bir siyasi harekettir. Millet nezdinde CHP’nin de siyasi kadrosunun da itibarı yoktur. Bunlar Atatürk’ten geçinir bunlar ama Atatürk’e hakaret edenlerle kol kola yürümekten imtina etmezler. Şimdi kandan beslenen DEM Partisi ile beraber olmayı kendileri için olmazsa olmaz görüp açık, aleni ittifak etmiş durumdalar. Tuzla hadisesi gibi bazı gelişmeleri öne alıp AK Parti’ye dönük, “Ders almadılar” gibi absürt ifadeler kullanmalarını bir garabettir. CHP’nin üstlendiği siyasi fonksiyonu halkı kışkırtmak ve kargaşadır” dedi.