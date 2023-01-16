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Dünya Darısı Türkiye’nin başına! ABD’de 40’tan fazla eyalette sert yasak
Dünya

Darısı Türkiye’nin başına! ABD’de 40’tan fazla eyalette sert yasak

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen, binbir türlü gerizekâlılık ve teşhirciliğin döndüğü sosyal medya platformu TikTok, ABD'de yasaklanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 15:27:00 -
Darısı Türkiye’nin başına! ABD’de 40’tan fazla eyalette sert yasak

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen, binbir türlü gerizekâlılık ve teşhirciliğin döndüğü sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için ABD yeniden harekete geçti.

Daha önce Teksas, Maryland, Güney Dakota, Alabama, Utah, New Jersey ve Ohio gibi eyaletler, devlet çalışanlarının resmi kurumlara ait cihazlardan TikTok'a erişimini yasaklamıştı.

Kentucky, siber güvenlik endişelerini gerekçe göstererek popüler video uygulaması TikTok'u hükümet cihazlarında yasaklayan 20'den fazla ABD eyaleti arasına katıldı.

Bazı eyaletler TikTok'u hedef almaktan daha ileri gitti. Örneğin New Jersey ve Wisconsin; Huawei, Hikvision, WeChat'in sahibi Tencent Holdings ve ZTE dahil olmak üzere, diğer Çinli şirketlerin satıcılarını, ürünlerini ve hizmetlerini de yasakladı.

TikTok'u hükümet cihazlarından yasaklama çağrıları, ABD FBI Direktörü Christopher Wray'in kasım ayında bunun ulusal güvenlik riskleri oluşturduğunu söylemesinin ardından hız kazandı.

Wray, Çin hükümetinin uygulamayı kullanıcıları etkilemek veya cihazlarını kontrol etmek için kullanabileceğini söylemişti.

TikTok, Türkiye’de de yasaklansın. Her türlü teşhirciliğin, tık uğruna yapılan ahmaklığın ve pespayeliğin önüne bir nebze de olsa geçilmiş olunur.

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