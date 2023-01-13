Darısı diğer terör örgütlerinin başına! Bakan Soylu müjdeyi verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Dün sahil güvenliğin yıllık değerlendirme toplantısındaydım. Onur ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aldığımız noktadan getirdiğimiz nokta çok üst seviyededir. Önümüzdeki hafta jandarma ile birlikte olacağız. İHA'lardan SİHA'lara kadar bütün teknolojik altyapılarımıza kadar büyük jandarmamız büyük yol kat etmiştir. Şehirde kırsal,terör örgütünü bir daha ayağa kaldıramayacak şekilde beline vurulan darbenin sahibi olmuşlardır. Eğer biz teşkilatlarımızla ilgili böyle bir değerlendirmeyi yapabiliyorsak, aynı değerlendirmeyi devletimiz, milletimiz için yapabilecek kapasitedeyiz.

Elbette ki bu yıl yaklaşık 46 milyon turist, 51.5 milyar dolar civarında bir turizm elde edilmişse, Türkiye'nin doğusunda fabrikalar her şekilde artıyorsa, istihdam 31 milyonu aşmış ise ihracat 254 milyar seviyesine ulaşmış ise burada etrafındaki ateş çemberine rağmen kahramanlarımızın katkısı çok büyüktür.

Bu anlayışla birlikte şunu çok net bir şekilde ifade etmem gerekir. Güvenlik sahasında terör, uyuşturucu ve kaçak göç gibi küresel sorunlarla mücadele ediyoruz. Diğer yandan teknolojinin ürettiği siber suçlar gibi yeni suç türleriyle mücadele ediyoruz. Batılı ülkelerin terör örgütlerine de aynen destekleri devam edecek. Onun için az önce ifade ettiğim gibi gayretimizi artırarak çalışmalıyız.

Birileri terör tehdidini küçümseyebilir, koynuna alıp besleyebilir. Dağa çıkmış, KHK ile ihraç edilmiş birinin kamuda çalışmasından birileri rahatsız olmayabilir.

Tek terörist kalıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Kim hangi siyaseti yaparsa yapsın, kim terörle koyun koyuna girerse girsin. İsveç, Fransa bunu gördü. Türkiye seçim sürecine girmişken terör alanını zorlamaya çalışacaklarını iyi biliyoruz. İl terör örgütlerinin uzantısına, hatta kokusuna baskı yapmaktır. Kırsalda ve ya şehirde ne kadar başarılı olursak olalım teyakkuzu artırmalıyız. YPS'lere göz açtırmamalıyız. Siyasi partilerin içine, sivil toplum örgütlerinin içine sızmış olabilirler, bunu daha önce bin kez yaşadık. Bunları milletimizin başına bela olmaktan yoksun bırakmalıyız. Toplam 185 terör eylemi engellendi.

PKK/KCK'ya Türkiye'ye yönelik gerçekleşebilecek eylemlere karşı dikkatli olmalıyız. Yol kontrolleri, bu dönemin en önemli unsurlarıdır. Mardin'dan Siirt'ten Edirne'ye kadar. Yol kontrolleri hem caydırıcıdır, hem de sonuç tarama modelidir. Şok kontroller, aramalar, baskınlar bu dönem bizim için terör örgütünü yıldırabileceğimiz en önemli adımlardan bir tanesidir.

Şehirlerde de 15 Temmuz'dan sonra bunlara çok önemli darbe vurulmuştur. DEAŞ'la büyük bir mücadele ortaya koyduk. Göğüs göğüse mücadele veren tek ülkeyiz. DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir. Bunun yanı sıra FETÖ ile mücadelemiz hiçbir salise bile aralık ortaya koymadı, hala devam ediyoruz. Birilerinin devlete ihanet edenleri tekrar devlete alma konusundaki ortaya koydukları anlayışa rağmen en son yaptığımız Gazi Turgut Aslan operasyonu, FETÖ ile mücadelenin asla bitmeyeceğinin göstergesidir. Tüm dünyada Terör Örgütü silinene kadar biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

2022'de 273 kadın cinayeti yaşadık. 2015'te bu sayı 360'tı. Belli bir balans içerisinde bir azalış var. Bunun da yolu her ihbarı değerlendirmek ve sağlıklı tedbir almaktır.

2 bölge uygulamasına devam etme kararı aldık. Şark görevini tamamen bitiren bir polis, barıdaki görevini bitirmesinin ardından zorunlu şark görevi olmayacak. Terörle mücadelemizde belli bir noktaya geldik. Bunu aştıktan sonra da eğer bunu döndürme görevi mümkünse şark görevi 1'e düşebilir.