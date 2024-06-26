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Yaşam Darısı diğer illerin başına! İşte evliliklerde istenilen tablo
Yaşam

Darısı diğer illerin başına! İşte evliliklerde istenilen tablo

Yeniakit Publisher
2024-06-26 12:47:33 - 2024-06-26 12:47:33
Darısı diğer illerin başına! İşte evliliklerde istenilen tablo

LGBT sapkınlığı ve Batı tipi seküler yaşam biçimi son dönemde aile kurumunu tehdit ederken Adıyaman’dan sapkınlığa darbe vuracak güzel bir haber geldi. Nikah sayısı oranı 10 yıl öncesine göre yüzde 155.47, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 237.23 arttı.

Adıyaman Belediyesi Nikah Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bu yılın ilk 5 ayında bin 96 kişi dünya evine girdi. Yetkililer söz konusu rakamın, Kovid-19 pandemisi ile başlayan ve 6 Şubat depremleri devam eden olumsuz süreçlerin ardından 10 yılın rekoru olduğunu belirtti.

Deprem döneminde ertelenen nikahların bu yıla sarktığını ve söz konusu artışın buna dayandığını belirten yetkililer, geçen yılın ilk 5 ayında 325 olan nikah sayısının bu yıl yüzde 237.23 artarak bin 69’ya ulaştığını, on yıl öncesine göre ise yüzde 155.47 oransal artış görüldüğünü ifade etti.

Adıyaman Belediyesinden alınan rakamlara göre son 10 yılın ilk 5 ayında kıyılan nikâh sayılarına dair istatistikler şu şekilde oluştu, 2014 yılının ilk 5 ayında 429, 2015 yılının ilk 5 ayında 771, 2016 yılının ilk 5 ayında 847, 2017 yılının ilk 5 ayında 906, 2018 yılının ilk 5 ayında 976, 2019 yılının ilk 5 ayında 772, 2020 yılının ilk 5 ayında 508, 2021 yılının ilk 5 ayında 773, 2022 yılının ilk 5 ayında 869, 2023 yılının ilk 5 ayında 325 ve 2024 yılının ilk 5 ayında ise bin 96 oldu.

Göreve geldiği günden bu yana kendisine gelen nikah kıyma davetlerini geri çevirmeyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de çiftlere mutluluk dileyerek, “Belediyemiz aracılığıyla gerçekleştirilen nikah merasimleri ile dünya evine giren tüm çiftlere mutluluklar diliyorum. İnşallah rekor kırdığımız bu yıl daha nice mutlu birlikteliklere ve coşkulu merasimlere şahitlik ederiz. Her fırsatta hemşerilerimizin nikâh akitlerine katılarak onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak yanlarında olmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
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YILMAZ DURMUŞ

Bizim içimizdeki İrlandalılarda, öyle bir İslam düşmanlığı var ki, ne ki İslam'a aykırı o taraftan yana tavır alıyorlar. Aslında kendi özlerinde sorsan ne oğullarının nede kızlarının herhangi bir sapkınlık içerisinde olmasını istemeseler de, sırf İslam düşmanlığı nedeniyle LGPT yi olumluyorlar.
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