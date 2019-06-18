Darıca’da selden sonra başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor

Darıca Belediyesi, hafta sonu meydana gelen sel felaketinin ardından nir yandan hasar tespit çalışmaları yaparken, bir yandan da sel nedeniyle çamur olan noktaları temizliyor.

Darıca’da meydana gelen doğal afet ve sel felaketi sonrası yaraların sarılmasına devam ediliyor. Darıca Belediyesi ve AFAD, sel felaketinin ardından hemen kriz masası kurarken hasar tespit çalışmalarına da başlattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ekipler sel sonrası meydana gelen mağduriyetleri gidermek için de seferber oldular. İlgili birimler sahada tamir, bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de selden dolayı çamur olan noktaları yıkayıp temizliyor. Ana cadde ve sokakların yanı sıra bina çevrelerinde de aynı şekilde büyük bir titizlikle temizlik çalışmaları devam ediyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada yaraları hep birlikte saracaklarını ifade ederek mağduriyetleri en aza indirmek için çalışmaların devam edeceğini söyledi.