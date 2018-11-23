THY- Noukşot
0553 313 94 23

Darıca Gençlerbirliği, Antalyaspor karşısında iddialı

- Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mücahid Vural:"(Ziraat Türkiye Kupası eşleşmesi) Turu geçme anlamında Antalyaspor avantajlı gibi gözüküyor ama bizim de iddiamız var"

23 Kasım 2018 Cuma 16:14
Darıca Gençlerbirliği, Antalyaspor karşısında iddialı


KOCAELİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Spor Toto Süper Lig'den Antalyaspor'la eşleşen TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nin başkanı Mücahid Vural, tur için iddialı olduklarını söyledi.

Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'la eşleşmelerini değerlendirdi.

Antalyaspor'a saygı duyduklarını ifade eden Vural, "Hayırlısı olsun. Güzel maçlar oynanacağını düşünüyorum. Antalyaspor'u burada güzel bir şekilde misafir edeceğiz. Bizim için güzel bir kura oldu. Daha önce de Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalmış, Beşiktaş, Kayserispor ve Boluspor gibi takımları kentimizde misafir etmiştik. Antalyaspor'u da en güzel şekilde misafir edeceğiz. Turu geçme anlamında Antalyaspor avantajlı gibi gözüküyor ama bizim de iddiamız var." diye konuştu.

Mücahid Vural, kupada en iyi sonuçları almak için mücadele edeceklerini ve herkese güzel bir futbol izlettirmek istediklerini vurgulayarak, bunun için en iyi şekilde karşılaşmalara hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:14
  1. Antalyaspor
  2. Darıca Gençlerbirliği
  3. Mücahid Vural
  4. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yakaladığımız iyi seriyi devam ettirmek istiyoruz"
    1. "Yakaladığımız iyi seriyi devam..
    2. Komutan HDP'li vekili böyle susturdu!
    3. Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi sürdü
    4. 13. Uluslararası Süleymaniye Fuarı..
    5. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım..
    6. Kaşıkçı yaptırımı büyüyor! Suudilere..
    7. BDDK yurt içinde hava yolları, seyahat..
    8. Darıca Gençlerbirliği, Antalyaspor..
    9. Dünyanın en güçlü orduları açıklandı!..
    10. Boyun ağrıları için haftada 2 gün..
    11. Irak'ta sel 7 can aldı
    12. Sivas'taki cinayet
    13. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    14. Borsa İstanbul vadeli işlemlerde ürün..
    15. "Turizm alanlarının işgaline müsaade..
    16. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    17. TCMB döviz kurları
    18. Tartıştığı eşini öldüren kişi tutuklandı
    19. Depodan lastik hırsızlığı güvenlik..
    20. Uyuşturucu ticaretine 20 yıl hapis
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular