Darıca Gençlerbirliği, Antalyaspor karşısında iddialı





KOCAELİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Spor Toto Süper Lig'den Antalyaspor'la eşleşen TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nin başkanı Mücahid Vural, tur için iddialı olduklarını söyledi.

Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'la eşleşmelerini değerlendirdi.

Antalyaspor'a saygı duyduklarını ifade eden Vural, "Hayırlısı olsun. Güzel maçlar oynanacağını düşünüyorum. Antalyaspor'u burada güzel bir şekilde misafir edeceğiz. Bizim için güzel bir kura oldu. Daha önce de Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalmış, Beşiktaş, Kayserispor ve Boluspor gibi takımları kentimizde misafir etmiştik. Antalyaspor'u da en güzel şekilde misafir edeceğiz. Turu geçme anlamında Antalyaspor avantajlı gibi gözüküyor ama bizim de iddiamız var." diye konuştu.

Mücahid Vural, kupada en iyi sonuçları almak için mücadele edeceklerini ve herkese güzel bir futbol izlettirmek istediklerini vurgulayarak, bunun için en iyi şekilde karşılaşmalara hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.



