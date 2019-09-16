Darıca Belediyesi, ‘e-Devlet’te

Darıca Belediyesi tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan ‘e-Devlet’ üzerinden hizmet verecek.

Darıca Belediyesi hizmetleri, vatandaşların internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanabildiği ‘e-Devlet’ üzerinden kullanıma açıldı. Darıca Belediyesi, hizmetleri tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan güvenli ve etkin bir şekilde erişimi sağlayan ‘e-Devlet’ üzerinden de sunmaya başladı. Uygulama ile ‘e-Devlet’e giriş yapan vatandaşlar, Darıca Belediyesi hakkında bilgilere ve duyurulara ulaşıp, belediye tarafından sunulan elektronik hizmetlerden faydalanabilecek. Darıcalı vatandaşlar, ‘e-Devlet’ sisteminden arsa rayiç değeri sorgulama, beyan bilgileri sorgulama, sicil bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri sorgulama, tahsilat bilgileri sorgulama’gibi hizmetlerin yanı sıra, encümen gündem sorgulama ve meclis gündem sorgulama hizmetlerinden de faydalanabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı MuzafferBıyık, “Darıcalı hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri elektronik ortamda daha hızlı ve kolay ulaşabilir hale getirdik. Bundan böyle vatandaşlarımız işlemlerini e-Devlet şifreleriyle gönül rahatlığıyla ve güvenle yapabilecek. Böylelikle zamandan tasarruf edecekler” dedi.