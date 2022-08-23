Suikaste kurban giden Daria Dugina son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 21 Ağustos'ta katıldığı bir festival dönüşünde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden ve Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı olan Rus gazeteci Daria Dugina için bugün Ostankino Televizyon Kulesi'ndeki salonda cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene saldırının asıl hedefi olan, ancak araçta bulunmayan siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, Rusya Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Leonid Slutsky, Devlet Duması Başkan Yardımcısı Sergey Neverov, Rus senatör Elena Mizulina, Rus parlamentosu milletvekilleri, Dugin'in ailesi ve dostları katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus hükümetinin temsilcileri ile çok sayıda önemli isim de törene çelenk gönderirken, 2 saat süren tören öncesi polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Dugin kızının son sözlerini anlattı

Törende konuşan Aleksandr Dugin, kızıyla son konuşmasından bahsederek, "Son kez onunla festivalde konuştuk. Bana 'baba kendimi bir savaşçı ve kahraman gibi hissediyorum. Halkımla, ülkemle beraber olmak istiyorum' dedi. Bu düşünce onun için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Dugin, savaşın Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş olmadığını belirterek, "Politik duruma bakarsak bu savaş Ukrayna ile bir savaş değil. Karanlık ile aydınlık arasında bir savaş" şeklinde konuştu. Tören yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

"Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu" adlı bir örgüt, Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'nın suikastını üstlenirken, Rusya İstihbarat Servisi FSB de cinayetin arkasında Ukrayna Özel Servisi'nin olduğunu iddia etti. Ukrayna ise, söz konusu iddiayı reddetti.