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Aktüel

Darende’de Trafik Haftası etkinliği

Malatya’nın Darende ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte sürücülere dezenfekte ve kolonya dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 21:42:43 -
Darende’de Trafik Haftası etkinliği

Malatya’nın Darende ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte sürücülere dezenfekte ve kolonya dağıtıldı.


İlçedeki D-300 karayolunda gerçekleşen etkinlikte kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerine Trafik Haftası kapsamında bilgilendirici broşür ve meteryaller verildi. Etkinlikte ayrıca korona virüs salgınına karşı da sürücülere dezenfekte ve kolonya da dağıtıldı.


Etkinlikte ayrıca yaklaşık 50 yıldır şoför olan Burhan Uğurlubay’a şuana kadar hiç ceza yemediği ve kaza yapmadığı için plaket takdim edildi.


Etkinlikte ayrıca Malatya Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Deniz tarafından da traktör sürücülerine römorklarına takmaları için reflaktör dağıtarak "Çiftçimiz için, polisimiz için, Türkiye için, üretim için, halkımız için, bu yolda hep birlikteyiz." dedi.


Uygulamalardan memnun olan sürücülerde trafik ekiplerine teşekkür ettiler.

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