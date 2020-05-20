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Darende’de taksicilere maske dağıtıldı

Malatya’nın Darende ilçesinde taksici şoför esnafına maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:07:52 -
Darende’de taksicilere maske dağıtıldı

Malatya’nın Darende ilçesinde taksici şoför esnafına maske ve dezenfektan dağıtıldı.


Darende Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kasım Gücük yaptığı açıklamada Malatya’dan gönderilen dezenfektan ve maske şoför esnafımıza dağıtıldı “ ifadelerini kullandı.


Darende’de taksici esnafların, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri için kurallara oldukça uyduklarını söyleyen Gücük, “Araca binenler dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafe kuralına uyuluyor ve maskesiz yolcu alınmıyor” dedi.

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