Darbenin mimarı Tunus Cumhurbaşkanı Said, üst düzey yetkilileri görevden alıyor
Darbenin mimarı Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in bazı üst düzey devlet yetkililerinin görevlerine son verdiği bildirildi.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in bazı üst düzey devlet yetkililerinin görevlerine son verdiği bildirildi.
Said'in bazı üst düzey devlet yetkililerinin görevden alınmasına dair yeni kararlar verdiği bildirildi.
Bu kararlar kapsamında Başbakanlık Divan Müdürü El Muiz Lediniallah el Mukaddem, Hükümet Genel Sekreteri Velid ez Zehebi, Başbakan danışmanları Reşad bin Ramadan, Seşim et Teysevi ve Müfdi el Mesedi, Devrim ve Terör Operasyonları Şehitleri ve Gazileri Heyeti Başkanı Abdurrezzak el Keylani görevlerinden azledildi.
Başbakan Meşişi'nin 8 danışmanının da görevlerine son verildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Kays Said 26 Temmuz'da Başbakan, Savunma ve Adalet Bakanlarının görevden alınması yönünde karar yayınlamıştı.