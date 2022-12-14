Darbelere destek verdi, Hükümetler devirdi Şimdi hedef Erdoğan! TÜSİAD’tan ağır eleştiriler

Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Krediye ulaşımdaki zorluklar üretimi olumsuz etkiliyor. Böyle giderse üreticiler üretemez hale gelecekler" diye konuştu.

Kısa vadede enflasyonun tek haneli düzeye indirilmesi gerektiğini söyleyen Özilhan, "Orta vadede yapısal reformları yapmamız, bütün bunları yaparken de bilime, teknolojiye yatırım yapıp uzun vadede üretim yapısını değiştirmemiz gerekiyor" dedi.

"DÖVİZ SORUNUNU ÇÖZEMEZSEK ENFLASYONU ÇÖZEMEYİZ"

Özilhan, enflasyonun en büyük sorun olduğunu vurgulayarak "Döviz sorununu çözemezsek enflasyonu çözemeyiz. Enflasyon, bir ekonomideki bütün parametreleri bozan en büyük sorundur. Enflasyonu düşüremezsek, öngörü ufkunu uzatamayız. Yatırım ortamına da iyileştiremeyiz. Enflasyon sorununu çözemezsek istihdam artışı sağlamayız. Gelir adaletsizliklerini düzeltemeyiz. Bu nedenle ekonomi politikasının bir numaralı hedefi enflasyonun kalıcı olarak tek hanelere indirilmesi düşürmek olmalıdır. Yüksek enflasyon, tüm dengeleri bozuyor" değerlendirmesini yaptı.

Cari açığın arttığını hatırlatan Özilhan, "Türk Lirası'nın yüksek değer kaybına rağmen dış açık vermeye devam ediyoruz. Küresel likiditenin daraldığı ve pahalandığı bir ortamda cari açığın finansman yolları da sınırlı. Ekonomideki belirsizliklerin, sene başından bu yana sayısı 200'ü aşan mevzuat değişikliklerinin doğurduğu tedirginliklerin yanında, hukuk ve adalet sistemine ilişkin sıkıntıların da etkisiyle yabancı sermaye yatırımları gelmiyor. Gelen de gayrimenkule geliyor.

NET HATA NOKSAN MESAJI

Enflasyon, faiz makasının hiç olmadığı kadar açılmış olduğu bir ortamda üstelik birçok merkez bankası faiz oranlarını artıyorken, yurt dışından sermaye girişinin zemini olmuyor. Bu koşullar altında cari açığın finansmanı için merkez bankası rezervleri, bazı ülkelerin sağladığı imkanlar ve kaynağı belirsiz net hata ve noksan kalemi kalıyor. Böyle bir finansmanın da devam edip etmeyeceği ekonomiyle ilgili değil" dedi.

TÜSİAD YİK Başkanı, Türkiye'nin Batı ile Doğu arasında köprü görevini üstlenerek, diğer ülkelere rol model olması gerektiğini belirtti.

TOBB VE İŞ BANKASI’NDAN KREDİ TEPKİSİ

Krediye ulaşılmasındaki zorluklarla ilgili olarak daha önce de TOBB ve İş Bankası, hükümete tepki göstermişti.