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Yerel Darbederek kaçırdıkları kişinin eşinden fidye isteyen iki zanlı tutuklandı
Yerel

Darbederek kaçırdıkları kişinin eşinden fidye isteyen iki zanlı tutuklandı

Adana'da alacaklı oldukları kişinin ortağını darbederek kaçırdıktan sonra eşinden 50 bin lira fidye isteyen 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 10:29:00 -
Darbederek kaçırdıkları kişinin eşinden fidye isteyen iki zanlı tutuklandı

M.B. (31) ile M.E.E. (30), kendilerine 50 bin lira borcu bulunan H.K'ye ulaşamayınca ortağı B.D. (34) yanına gitti.

Zanlılar, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bir süre konuştukları B.D'yi daha sonra darbetti.

Kaçmaya çalışan B.D'yi yakalayarak tekrar darbettikten sonra taksiye bindiren şüpheliler, daha sonra genç adamın eşi E.P.D'yi arayarak 50 bin lira ya da altın istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, E.P.D'nin ihbarı üzerine zanlıların Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Adresteki B.D'yi kurtaran polis, M.B, M.E.E. ve S.A'yı (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan M.B. ve M.E.E. tutuklandı, S.A. serbest bırakıldı.

Öte yandan zanlılar M.B. ve M.E.E'nin, B.D'yi darbetmesi iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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