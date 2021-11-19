Darbecinin eşi Kılıçdaroğlu'nu hizaya getirdi! Görülmemiş geri vites

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz” şeklindeki sözler her kesimin tepkisine neden oldu. 28 Şubatçıları savunan kemalistler Kılıçdaroğlu’nun sağa yanaşmaya çalışmasını eleştirirken, mütedeyyin kesim de oy için samimiyetsiz açıklamalar yapmasını eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine 29 Şubatçı Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan da tepki göstermiş ve Oda TV’ye yaptığı açıklamada, “Ben oyumu CHP’ye vermiş bir kişi olarak hakkımı helal etmiyorum. Kılıçdaroğlu sağdan soldan helallik isteyeceğine, bu uğurda sahte delillerle cezaevine konulan generallerden helallik istesin” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Habertürk’te katıldığı canlı yayında, 28 Şubatçılardan yediği azar sonrası geri adım attı!.. Kılıçdaroğlu, “28 Şubatçılar adaletle yargılanmadılar. Onların haklarını da savunacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bir sürü mağduriyet var. Sadece başörtüsü değil. Ben ilk başörtüsü yasağının doğru olmadığını İBB adayı iken Okmeydanı mitinginde söylemiştim. Yusuf Ziya Özcan YÖK Başkanı iken 'Yapmayın bu yasakları kaldırın' demiştim. Kendisi de bu konuda açıklama yaptı. Şimdi o mağduriyetleri telafi edemeyiz. Üniversiteye devam edemedi, büyük acılar yaşadı. Onların acılarını anlamalıyız, yaşadıkları sorunları anlamalıyız. Aynı acıların yaşanmaması için gelecek inşa etmeliyiz.

Roboski'yi ve diğerlerini söyledim. Diyarbakır hapishanesindeki işkenceler, 28 Şubat mağdurları diyorsunuz, daha sonra 28 Şubatçıların yargılanması sağlayan FETÖ organizasyonu var. Onlara da yapılan yanlış olduğuna inanıyorum. Bir kişiye haksızlık yapıldığı zaman bizden olup olmadığına, benim yanımda olup olmadığına bakmaksızın haksızlık karşısında net tavır takınmamız lazım.Bir ortak payda oluşturmalıyız. Bir kişi mağdursa yanına gidelim, oturalım, konuşalım, sorunu çözelim.”

Kılıçdaroğlu programın devamında da şu ifadeleri kullandı:

“Biz iktidar değiliz. Olaylarda mağdur olanlar var. Roboski'ye milletvekili arkadaşlarımız gitti, mükemmel bir rapor hazırladılar. Bu bir üstlenme olayı değil. Hak ihlalleri demetinin Türkiye'ye getirdiği açmaz. Yoksa o günlerde CHP iktidarda değil ki. 28 Şubatçılar insanlar adaletle yargılanmadılar. Onların haklarını da savunacağız. Beni severler, sevmezler ayrı bir şey. Haksızlık varsa onun üzerine gitmek zorundayız.”