‘Darbecilere merhamet mazlumlara zulümdür’ diyen hukukçular: İdam edilmediklerine şükretsinler

Türkiye’deki vesayet odaklarının sesi olan ve darbe ağzıyla haber yapan fondaş medya yine postalcıların yanında saf tuttu. Sözcü, 28 Şubat’ta yüz binlerce Müslüman’ın hayatıyla oynayan, onların eğitim ve çalışma hakkını gasp eden, demokrasiyi tank paletleriyle ezen, milli iradenin temsilcisi konumundaki iktidarı deviren ve dindar insanların en temel haklarını ellerinden alan darbecilerden Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak’ın tahliyesi için Nihal Candan örneğine sarıldı.

Dolandırıcılıktan tutuklu yargılanan ve 37 kiloya kadar düştüğü için Nihal Candan’ın “hastalık” gerekçesiyle salıverilmesini fırsat bilen Sözcü, “en mükemmel adalet vicdandır” manşetini atarak cuntacıların tahliyesini istedi.

28 Şubat sürecinde Müslümanlara kendi öz vatanlarında parya muamelesi yapan cuntacı Doğan’ın “ileri yaş” bahanesiyle tahliye edilmek istenmesine tepki gösteren hukukçular, “darbecilere merhamet mazluma zulüm olur” görüşünde birleşti.

İdam edilmediklerine şükretsinler!

Akit’e konuşan Avukat Cüneyt Toraman, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının anlamının, bu cezaya mahkum edilen kişilerin ölünceye kadar cezaevinde kalması demek olduğunu hatırlatarak “Hükümlünün hasta olması veya yaşlanması, tahliye sebebi değildir. Hastalanırsa devlet tedavi eder. Darbe suçuna iştirak edenler, toplumun tamamının hak ve özgürlüklerine tecavüz ettiği için, yasa koyucu, bu suç için böyle ağır bir ceza koymuştur. Bu kişiler, Türkiye’de idam cezasının olmamasına şükretmelidir. Ceza hukukunda, bütün suçlar içinde, cezası en ağır olan suç darbe suçudur. Bu suça iştirak edenlere asla acınmamalıdır. 28 Şubat darbesine iştirak eden binlerce kişiden hesap sorulmadı. Sorulmadığı için de hükümlü darbecilere destek vermekten çekinmiyorlar” dedi.

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı Avukat Hadi Dündar ise şunları kaydetti: “100 yılı aşkın süredir bu ülkeye çöreklenmiş vesayetin medyası tarafından gerçekleştirilen psikolojik harekat ile seçilmiş hükümetler yıpratıldı. Seküler ve laiklere tamamen gerçek dışı bilgiler sunularak devamlı korku pompalandı. Ordudaki gladyonun darbe yapmasına hazırlanan süreç, Doğan medyasının öncülüğünde ilmek ilmek işlendi. Bugün de aynı medya her ne kadar isim değiştirmişse de aynı emellere hizmet etmektedir. Bunca zulme imza atan darbeciler için merhamet istenmesi duygu sömürüsüdür. Burada Sözcü Gazetesi’nin yaptığı şey bir hükümlü için istenen hak değil o hükümlünün suçsuz olduğu algısıdır.”

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28 Şubat süreci hâlâ devam etmektedir!

Avukat Tamer Mahmutoğlu da 28 Şubat sürecinde adı fişlemelerle gündeme gelen Batı Çalışma Grubunun elebaşı olan Çetin Doğan ve diğer cuntacıların emirleriyle yüz binlerce Müslüman’ın hayatının karartıldığını hatırlattı. Mahmutoğlu “Yaraları hâlâ kanamakta olan bu sürecin elebaşlarının tahliye edilmeleri için kamuoyu oluşturma çabaları 28 Şubat ruhunun hâlâ canlı olduğunun en büyük kanıtıdır. Zalimlere merhametin mazlumlara zulüm olduğu Türk Milleti tarafından unutulmamalıdır” dedi.

Bunlara merhamet, gelecek nesillere ihanettir!

Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu ise, şunları söyledi: “28 Şubat hak ile batıl mücadelesinde zalimin zulmünün arşa yükseldiği bir dönemdi. Tarih bize gösteriyor ki zulüm ile âbad olanın akıbeti berbat olur. ‘1000 yıl sürecek’ denilen sürecin millet gözündeki değeri yalnızca zulümdür. Çetin Doğan, Fevzi Türkeri ve diğer darbecilerin affedilmesi gelecek zamanda zulüm edecek zihniyetlere müspet yönde kapı aralayacak bir hareket olacaktır. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur’ sözü bize anlatıyor ki bu zihniyete adalet kılıcını göstermemek, gelecek nesillere ihanettir. Bu cuntacıların affedilmesi zalimlerin yüzünü güldürecek mazlumların ise gönlünde yara açacaktır.”

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